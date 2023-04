SAMSUNG 55 POLLICI Ultra HD 4K -49% PREZZO IMBATTIBILE

Le Smart TV Samsung continuano a stupire per i prezzi bomba su eBay!

L’ottimo Samsung UE55AU7170UXZT Crystal 55 pollici Ultra HD 4K Smart HDR è oggi a soli 379 euro, ve lo portate a casa a metà prezzo praticamente!

Venduto da Monclick, garanzia di serietà e spedizioni rapide fatte come si deve.

Una Smart TV bella e funzionale

55 pollici sono un taglio decisamente giusto, né troppo grande né troppo piccolo, perfetto per ogni stanza.

Il tutto all’insegna di un design elegante e minimal, caratterizzato da cornici sottilissime e due esili gambe a reggere lo schermo al posto del solito perno centrale.

Immagini chiare, nitide e ben definite. Pur non essendo un top di gamma questo TV Samsung UE55AU7170UXZT Crystal 55 ” Ultra HD 4K Smart HDR Tizen si comporta decisamente bene sia con le fonti in bassa risoluzione che ovviamente con quelle in alta definizione grazie al processore Crystal di cui è dotato. Buone anche le prestazioni lato gaming, tanta fluidità e zero lag con le console di nuova generazione.

Inutile dire poi che il parco app è numeroso e in costante aggiornamento grazie alla piattaforma Tizen. Ci sono quindi tutte le piattaforme streaming che siamo soliti guardare e non c’è pericolo che quelle che si affacceranno sul mercato nei prossimi mesi rimarranno fuori da questa TV.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.