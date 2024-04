SAMSUNG Crystal UHD 65 pollici, lo sconto è esagerato: MENO 300 euro!

Samsung è una certezza in ogni settore, e questa smart TV 65 pollici Crystal UHD UE65CU7190UXZT è una certezza ancor più meritevole della nostra attenzione grazie ad una offerta Amazon che fa crollare il suo prezzo di listino di una cifra decisamente abbondante. La TV è di fascia media-alta, visto che come da tradizione Samsung il prezzo serve solo a dare solo un’etichetta visto che dotazione tecnologica e prestazioni sbordano sempre verso l’alto, a tutto vantaggio del mitico rapporto qualità prezzo, ancora una volta qui vincente. Lo sconto è quindi super: MENO 32%, che equivale ad uno sconto di ben 300 euro sul prezzo di listino. Oggi possiamo acquistarla spendendo 650 euro invece che 950 euro!

Colori vivi e vibranti

Dimensioni generose, 65 pollici, e questo ci fa capire, nel caso ce ne fosse ancora bisogno della bontà dell’offerta Amazon per Crystal UHD UE65CU7190UXZT !

Tutto quello che c’è nella TV ci parla di alta qualità senza compromessi. La risoluzione 4K garantisce dettagli nitidi e grande dettaglio, nulla di nuovo da questo lato, ma poi c’è tutta la dotazione tecnologica a corredo che fa brillare l’ultra HD della TV.

La tecnologia PurColour assicura colori vividi e un contrasto che migliora notevolmente la qualità delle immagini. Insieme a questa feature troviamo anche il supporto all’ HDR10. Inutile dire che il lavoro di concerto di queste due tecnologie spara a schermo immagini luminosissime, con colori realistici, neri profondi e più in generale una piacevolezza di visione non indifferente.

Il tutto mosso dal processore Crystal 4K, capace efficacemente di lavorare upscaling senza troppi artefatti per migliorare i contenuti in bassa risoluzione adattandoli al 4K.

Anche l’audio di Crystal UHD UE65CU7190UXZT ha qualità uniche, grazie alle due tecnologie OTS Lite e Q-Symphony che lavorano insieme per fornire un suono surround potente e decisamente spaziale. E poi c’è l’Adaptive Sound che ottimizza l’audio in base all’analisi della scena in tempo reale, per restituire suoni potenti e vibranti ma sempre bilanciati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.