Samsung Galaxy A15 5G ti CONQUISTA SUBITO ad appena 164€ su eBay

Tra gli innumerevoli budget phone Android disponibili sul mercato, Samsung Galaxy A15 5G è senza ombra di dubbio uno tra i più popolari e apprezzati. Quest’oggi è al centro di unaincredibile occasione su eBay che ti permette di acquistarlo al prezzo più conveniente di sempre, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa.

Forte di un rapporto qualità/prezzo invidiabile e con una scheda tecnica che ti assicura un’ottima esperienza di utilizzo a 360°, lo smartphone di Samsung può essere tuo al prezzo di appena 164€.

Acquista subito Samsung Galaxy A15 5G in vendita su eBay a un prezzo ridicolo

Non lasciarti influenzare dal prezzo conveniente: Samsung Galaxy A15 5G monta un ottimo pannello AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione Full HD+, un buon processore octa-core, una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e anche un velocissimo modem 5G per navigare in rete.

A 164€, inoltre, trovi già disponibile Android 14 a bordo – si tratta di un unicum in questa particolare fascia di prezzo – e un modulo fotografico triplo; a tal proposito, il device di Samsung integra un bel sensore da 50MP per foto e video di qualità.

È indubbiamente un grande peccato lasciarsi scappare l’eccellente budget phone di Samsung a questo prezzo su eBay, a maggior ragione se consideri che nei 164€ di spesa è inclusa anche la spedizione rapida e gratuita in appena 72 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.