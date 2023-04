Samsung Galaxy A34: la bellissima colorazione Awesome Lime a un prezzo SPECIALE

Un display luminosissimo, un design minimal con finitura lucida, una fotocamera sorprendente e una batteria di lunga durata sono i quattro ingredienti che rendono il nuovo Samsung Galaxy A34 il medio gamma economico alla portata di tutti. Oggi lo puoi acquistare in offerta su Amazon a 311 euro anziché 399,90 euro, grazie allo sconto del 22% applicato sul modello da 128GB in colorazione Awesome Lime. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se sei abbonato a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Samsung Galaxy A34 in sconto del 22% su Amazon

Il Samsung Galaxy A34 presenta un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con un picco di luminosità pari a 1.000 nits e un refresh rate fino a 120 Hz, tutto questo a favore di una visibilità eccellente anche all’aperto e di un’esperienza di visione da 10 e lode rispetto al prezzo a cui viene venduto. Superiore alla media anche il comparto camere: nonostante sia un gradino sotto rispetto al Galaxy A54, il nuovo Galaxy A34 si difende più che bene con la sua camera principale da 48 megapixel, apertura focale f/1.8 e stabilizzazione ottica. In più offre la registrazione dei video in 4K a 30 fps, una rarità nella fascia dei medio gamma.

Insieme al design iconico, grazie anche alla bellissima colorazione Awesome Lime, il Galaxy A34 conferma l’eccellente rapporto qualità-prezzo con una batteria da 5.000 mAh in grado di portare tranquillamente a sera con una scarica costante, al pari dell’autonomia vista sul Galaxy A54.

Se sei alla ricerca di un nuovo medio gamma e non vuoi spendere più di 300 euro, il nuovo Samsung Galaxy A34 è il telefono che fa per te. Aggiungi al carrello ora lo smartphone dell’azienda coreana per risparmiare 90 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

