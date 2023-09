Samsung Galaxy A34: approfitta del 10% di SCONTO!

I Samsung Galaxy della serie A sono ideali per quanti vorrebbero dei telefoni performanti senza però spendere chissà quali cifre. In pratica, dei telefoni mid level che però hanno anche diversi aspetti superiori rispetto alla categoria assegnatagli dagli addetti ai lavori. Il Samsung Galaxy A34 è in offerta con uno sconto del 10%, che porta il prezzo a soli 279,90 euro!

Partiamo già dal colore, un particolare Violet. Ma se ciò che più ti interessa è il comparto software, allora ti diciamo subito che parliamo di una memoria di 128 GB, la possibilità di inserire due schede grazie alla Dual SIM integrata, lo schermo Super AMOLED e la Quad Rear Camera per scatti e riprese più realistici. La Memoria RAM è di 6 GB, il Processore è un’Octa Core. La risoluzione della fotocamera è di 48 mpx. Il comparto relativo alla connettività è 5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Schermo piuttosto generoso: 6.6″.

Samsung Galaxy A34: caratteristiche tecniche e offerta

Più precisamente, parliamo del modello Samsung Galaxy A34 5G Awesome Graphite. Grazie ai 1000 nits del suo display Super AMOLED,ti assicura una ottima visibilità anche alla luce del sole. Il refresh rate fino a 120Hz fanno sì che la visione sia fluida e scorrevole. Se ti interessa particolarmente il comparto della fotocamera, ti diciamo subito che parliamo di una Fotocamera posteriore 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP. Mentre la Fotocamera frontale è da 13 MP, che ti garantiranno dei selfie all’altezza. La funzionalità Auto-Framing regola invece in modo automatico l’inquadratura e la messa a fuoco.

Il telefono è performante, grazie ai 6 GB di Ram e al processore Octa-core. Lo spazio di archiviazione di 128 GB fa sì che il telefono non si appesantisca pur conservando tante foto, video o file. Ma può essere comunque esteso tramite microSD fino a 1 TB. Veniamo alla batteria da 5000 mAh che ti consente di usare il tuo Galaxy A34 5G più a lungo, ottimizzando il consumo tramite la funzionalità Adaptive Battery. La certificazione IP67 lo rende resistente all’acqua e alla polvere.

Concludiamo parlando dell’audio immersivo di Dolby Atmos, che ti permette di ascoltare musica, guardare video o giocare con maggiore coinvolgimento. E allora, perché perdere questa opportunità? Acquista subito lo smartphone Samsung Galaxy A34 scontato del 10%, a soli 279,90 euro!

