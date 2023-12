Samsung Galaxy A34, ULTIMO APPELLO: lo sconto è del 42%!

Lo smartphone Samsung Galaxy A34 ha un Display FHD+ e Super AMOLED 6.6”, 6GB RAM, 128 GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh e il colore Awesome Silver. Un ottimo telefono, quindi, e questa volta il prezzo su Amazon è scontato del 42%, quindi lo paghi solo 230 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Samsung Galaxy A34: le caratteristiche

Il display Super AMOLED FHD+ 6.6’’1 del Samsung Galaxy A34 5G ti offre un’esperienza visiva di impareggiabile fluidità con schermate che scorrono a meraviglia e un Refresh rate di 120Hz. Design elegante e lineare: caratterizzato da linee semplici, colori versatili e una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del device.

Sistema multicamera per catturare i tuoi momenti più importanti grazie alla fotocamera principale da 48 MP. Batteria da 5.000 mAh per avere più tempo da dedicare a streaming, gaming e molto altro ancora. Con tutta la potenza del 5G, il tuo modo di fruire e condividere contenuti cambia. Metti alla prova Galaxy A34 5G in sessioni di gioco super-fluide e condivisioni e download ultra-rapidi.

