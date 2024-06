Samsung Galaxy A35: oggi RISPARMI 150 EURO, lo sconto è TOP!

Il tuo veccho smartphone ti sta abbandonando ed hai bisogno di un nuovo modello funzionale e versatile? Ecco la soluzione per te: parliamo del Samsung Galaxy A35, oggi disponibile su Amazon a soli 238 euro con uno sconto bomba del 39%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente è irripetibile!

Samsung Galaxy A35: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A35 vanta specifiche tecniche di alto livello tanto da risultare uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista.

Dispone di un grande display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel così da poter godere di immagini sempre nitide e super realistiche.

Le funzionalità offerte da questo modello sono veramente tante e all’avanguardia partendo dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente in qualsiasi luogo tu sia.

Inoltre vanta di una fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione eccellente e di registrare video in 4K straordinari. L’autonomia non è da meno grazie ad una batteria super potente che permette di utilizzare il dispositivo per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione.

Lo spessore di 8.2mm rende questo smartphone non solo elegante e di grande stile, ma anche comodissimo così da essere inserito in tasca nel massimo comfort.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.