Samsung Galaxy A54 a 100€ IN MENO: è il mid-range su cui puntare oggi

Samsung è diventata nel corso dell’ultimo periodo un’azienda che ha saputo far sentire il proprio peso anche oltre i confini dei top di gamma. Lo dimostra l’enorme successo che ha avuto con la sua linea Galaxy che via via si è arricchita anche di dispositivi di fascia media di tutto rispetto come l’apprezzatissimo Samsung Galaxy A54 che continua ad essere uno dei medio gamma Android più venduti. Oggi puoi trovarlo in offerta su eBay con un bel taglio di prezzo di 100€. Solo oggi puoi acquistarlo al prezzo di 299,99€, approfittando di un fantastico 25% di sconto su uno smartphone che si dimostra ideale se stai cercando un dispositivo efficiente, ma senza avere grosse pretese. La colorazione in offerta è nera.

Samsung Galaxy A54 è il best-buy di oggi

Una delle caratteristiche che rendono molto interessante questo medio gamma è sicuramente l’ottimo pannello. Samsung Galaxy A54 dispone di un display Full HD+ Super AMOLED da 6.4 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, capace di offrirti immagini di buona qualità con dettagli sempre nitidi in qualsiasi condizione, sia sotto al sole che in assenza di luce. Questo modello in offerta è quello nel taglio da 128 GB, quindi avrai a disposizione anche un bel po’ di spazio per conservare i tuoi file multimediali, oltre alla presenza di una batteria 5.000mAh che assicura una buona autonomia senza il bisogno di ricorrere spesso a ricariche.

Il dispositivo è poi caratterizzato anche dalla presenza di un sistema multicamera con una fotocamera principale da 50 MP e sistema operativo Android 14, personalizzato con la One UI. Il tutto con il vantaggio di poter contare su un valido supporto per quanto concerne gli aggiornamenti e sulle qualità dell’ecosistema Samsung.

Approfitta ora dell’offerta e portati a casa un mid-range unico, efficiente e completo che saprà soddisfare ogni tua esigenza di utilizzo. La spedizione è gratuita. Corri ad acquistarlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.