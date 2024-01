Samsung Galaxy A54, pronto all'affare del giorno? Lo sconto è del 30%!

Samsung Galaxy A54 è davvero un ottimo smartphone: connessione 5G, Display FHD+ Super AMOLED 6.4”, Android 13, 8GB RAM, 256GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, colore speciale Awesome Graphite. Oggi su Amazon è scontato del 30%, quindi lo paghi solo 378,90 euro!

Samsung Galaxy A54: le caratteristiche

Con un design minimale a finitura lucida in vetro, una fotocamera rinnovata e colori alla moda, Galaxy A54 5G diventa Awesome. Per catturare ogni minimo dettaglio grazie alla sua performante fotocamera. Processore veloce e potente, per non farti aspettare nel tuo sfrenato multitasking. Design iconico rifinito in vetro lucido. L’acqua non sarà più un problema grazie all’impermeabilità.

Ricapitoliamo le caratteristiche principali:

SAMSUNG Galaxy A54 5G

Display FHD+ Super AMOLED 6.4”

Android 13

8GB RAM

256GB

Doppia SIM

Batteria 5.000 mAh

Colore Awesome Graphite

Samsung Galaxy A54 è davvero un ottimo smartphone. Oggi su Amazon è scontato del 30%, quindi lo paghi solo 378,90 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.