SAMSUNG Galaxy Buds2 Pro: è il momento di acquistarle a prezzo di saldo!

Siete dei Pro? Allora SAMSUNG Galaxy Buds2 Pro sono quello che fa per voi! Non siete dei Pro, allora SAMSUNG Galaxy Buds2 Pro sono quello che fa per voi lo stesso vista l’eccellenza di questi auricolari e visto soprattutto il super sconto Amazon! Galaxy Buds2 Pro sono gli ultimi auricolari wireless creati da Samsung, caratterizzati da prestazioni e da una serie di funzionalità avanzate eccezionali. Samsung e Amazon sono in vena di sconti in questi giorni, oggi possiamo farli nostri grazie allo sconto del 17%: 178,99 invece che 215 euro!

Audio al top

Samsung Galaxy Buds2 Pro sono progettati per essere comodi da indossare per lunghe sessioni. Hanno una forma ergonomica che si adatta alla forma dell’orecchio, e sono leggeri e compatti. Sono dotati di gommini in silicone di diverse dimensioni per adattarsi a diverse orecchie, garantendo una vestibilità perfetta per tutti. Inoltre, sono resistenti all’acqua e al sudore con certificazione IPX7, il sudore o la pioggia non sono un problema!

La caratteristica principale di Samsung Galaxy Buds2 Pro è la qualità del suono. Utilizzano altoparlanti dinamici al neodimio da 12 mm, che producono un suono chiaro e ricco di dettagli. Inoltre, integrano un sistema di cancellazione del rumore attivo avanzato a 3 microfoni, che ci permette di isolarci dal rumore esterno: funzionalità questa davvero particolarmente utile quando si è in viaggio o in altri ambienti rumorosi.

Allo stesso tempo un’altra caratteristica interessante di Samsung Galaxy Buds2 Pro è la modalità Ambient Sound. Questa funzione ci permette di ascoltare i suoni ambientali, in modo da poter restare consapevole dell’ambiente circostante.

Il dispositivo è dotato anche di audio a 360°: strumenti, voci e rumori sono posizionati spazialmente in modo impressionante. Muovendo la testa il suono viene comunque dalla giusta direzione per un’esperienza estremamente realistica!

Gli auricolari sono dotati di connettività Bluetooth 5.3, che offre una connessione stabile e affidabile. Supportano anche il codec audio adattivo Samsung Scalable, che ottimizza automaticamente la qualità audio in base alla forza del segnale Bluetooth, garantendo una riproduzione senza interruzioni.

La durata della batteria è un altro punto di forza di Samsung Galaxy Buds2 Pro. Offrono fino a 7,5 ore di riproduzione continua con una singola carica, mentre il case di ricarica offre ulteriori 20 ore di durata della batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.