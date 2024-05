Samsung Galaxy S23 a 380€ IN MENO: lo SCONTO FOLLE è su Amazon

Amazon ha appena lanciato un’offerta straordinaria su uno smartphone top di gamma! Si tratta del Samsung Galaxy S23, al momento disponibile a soli 599 euro con un mega sconto del 39%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 380 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy S23: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S23 ti permette di fare tutto ciò che vuoi grazie all’utilizzo dell’AI: modifica facilmente le tue foto, ottieni una traduzione in tempo reale durante le chiamate, converti le note vocali in testo e riassumile, cerca informazioni come mai prima d’ora.

La fotocamera grandangolare da 50 MP lavora in parallelo con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21, combinando rapidamente i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit, in modo da ottenere una foto ad alta risoluzione. Aggiungi la tecnologia Ottimizzazione Dettagli per una qualità più nitida e ingrandisci per ottenere ulteriori dettagli.

Inoltre il processore rivoluzionario alimenta il tuo smartphone Android per regalarti un migliore streaming di giochi o di video, grazie alla estesa durata della batteria che ti accompagna nelle tue giornate più epiche. Questo vuol dire che potrai utilizzare per ore e ore il tuo cellulare senza preoccuparti di rimanere a corto di energia.

In più, il dispositivo è dotato di ricarica rapida quindi basteranno pochissimi minuti per averlo di nuovo pronto per le tue avventure fuori casa.

