Samsung Galaxy S23: con il Cashback lo paghi 480 EURO IN MENO

Oggi puoi acquistare uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato ad un prezzo mai visto prima! Si tratta del Samsung Galaxy S23, al momento disponibile su Amazon a soli 499 euro grazie ad uno sconto assurdo del 39% ed un cashback da 100 euro se effettui l’ordine entro il 24 giugno.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è davvero straordinaria!

Tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S23

Il Samsung Galaxy S23 è un vero e proprio top di gamma del settore che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per semplificare tantissime operazioni: potrai modificare facilmente le tue foto, ottenere una traduzione in tempo reale durante le chiamate, convertire le note vocali in testo o cerca informazioni come mai prima d’ora.

Le tue foto saranno impeccabili grazie alla fotocamera grandangolare da 50 MP che lavora in parallelo con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21. Inoltre la tecnologia Ottimizzazione Dettagli offre alle immagini una qualità più nitida ed ingrandisce i fotogrammi per ottenere ulteriori dettagli.

Allo stesso modo gli scatti notturni risulteranno più vividi che mai sfruttando l’IA migliorata di Nightography che mantiene nitidi i dettagli, così le foto e i video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati dal tramonto all’alba.

L’autonomia dello smartphone non è da meno: la batteria è super estesa così da garantirne l’utilizzo intensivo per una giornata intera senza nessuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.