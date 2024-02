Samsung Galaxy S23: ecco il TRIPLO SCONTO che non ti aspettavi

In queste ore sul Samsung Shop Online è disponibile una nuova promo che ha per protagonista il modello Galaxy S23 nella versione da 256 GB: insieme a uno sconto del 5% una volta aggiunto lo smartphone a carrello, si ha la possibilità di beneficiare di un primo extra sconto del 5% eseguendo il login al proprio account Samsung e di un secondo sconto del 15% applicando a carrello il codice promozionale GALAXY4U, per un prezzo finale di 612 euro contro uno di partenza di 889 euro. La nuova promozione dello store di Samsung è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

Come ottenere il triplo sconto esclusivo per l’acquisto del Samsung Galaxy S23

Per beneficiare del triplo sconto esclusivo sul Samsung Galaxy S23 collegati a questa pagina del sito ufficiale Samsung, dopodiché scegli No grazie e Nessuna copertura rispettivamente per Samsung Trade In e Samsung Care+, quindi fai clic sul pulsante in fondo a destra Acquista Ora.

Nella nuova pagina che si apre premi su Continua. Ora, sotto Codice promozionale, usa il codice GALAXY4U e premi sul pulsante Applica. Dopo pochi istanti otterrai il prezzo finale di soli 612 euro grazie al triplo sconto, come puoi vedere nell’immagine che abbiamo postato nell’introduzione. Mi raccomando, per far sì che il codice GALAXY4U funzioni va scritto tutto in maiuscolo. Non dimenticare nemmeno di effettuare l’accesso al tuo account Samsung.

Approfitta dunque della nuova promozione disponibile in esclusiva sul Samsung Shop Online per risparmiare quasi 300 euro sull’acquisto del top di gamma compatto del 2023 di casa Samsung, un telefono che ancora riesce a regalare eccellenti prestazioni su tutti i fronti (dal processore al comparto camere, dal display all’autonomia).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.