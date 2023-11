Samsung Galaxy S23 Ultra, l'offerta Black Friday è da URLO su Amazon

Samsung Galaxy S23+ è uno smartphone Android di fascia alta con numerose caratteristiche avanzate. Lo smartphone è dotato di un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X con colori vividi, contrasto elevato e una risoluzione nitida che offre un’esperienza visiva eccezionale. Oggi puoi averlo con uno sconto incredibile di 200€ su Amazon, dove lo trovi quindi 919€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Samsung Galaxy S23+ , che super sconto di 200€

Uno dei punti di forza di questo smartphone è però la fotocamera principale da 50MP, che ti consente di catturare immagini incredibilmente dettagliate e nitide. Questo è particolarmente utile per la fotografia di alta qualità e la registrazione video. Oltre alla fotocamera principale da 200MP, lo smartphone dispone di diverse altre fotocamere, tra cui una fotocamera ultra grandangolare, una teleobiettivo per lo zoom ottico e una fotocamera per ritratti per scattare foto con effetto sfocato.

Con 8 GB di RAM e una capacità di archiviazione interna di 256 GB, il Galaxy S23 Ultra è in grado di gestire facilmente applicazioni e giochi pesanti, oltre a fornire un ampio spazio di archiviazione per i tuoi file. La grande capacità della batteria assicura una lunga durata durante la giornata, anche con un uso intensivo. Inoltre, il telefono supporta la ricarica rapida e la ricarica wireless.

Quella in offerta su Amazon è poi la versione italiana del telefono, il che significa che avrai accesso alle funzionalità e alle impostazioni localizzate, oltre a un supporto completo per l’italiano. Per il resto, il device presenta un design elegante e moderno con materiali di alta qualità, esegue Android, offrendoti quindi accesso all’ampio ecosistema di applicazioni del noto SO, e agli aggiornamenti di sicurezza. Su Amazon oggi lo trovi a 919€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.