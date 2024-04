Samsung Galaxy S24 a 9 euro con Trade In + codice esclusivo (ancora disponibile)

Nel tardo pomeriggio di ieri Samsung ha lanciato una ghiotta promozione sui nuovi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Tra questi, il modello S24 è in offerta al prezzo bomba di 9 euro, grazie alla super valutazione dell’usato fino a 720 euro più un codice promo esclusivo – GALAXY4U – del valore di 200 euro. Di seguito ti spieghiamo come riuscire a beneficiare di questa super offerta del sito ufficiale samsung.com.

Come avere il Samsung Galaxy S24 a (meno) di 9 euro

Il requisito indispensabile è avere un dispositivo usato che consenta di ottenere una super valutazione di 720 euro, l’importo massimo riconosciuto dall’iniziativa Samsung Trade In. Considera che il colosso di Seul accetta tutte le principali marche, inclusa Apple (fino all’iPhone 14 Pro Max).

Alla luce di ciò, collegati alla pagina dedicata all’offerta, dopodiché scegli il modello che vuoi acquistare e accanto alla voce Samsung Trade In fai clic sul riquadro Sì grazie. Il passaggio successivo consiste nello scegliere l’opzione Galaxy Now! Credito immediato, in modo da ricevere l’importo della prevalutazione a carrello da subito.

A proposito della prevalutazione, quest’ultima inizia subito dopo: dovrai indicare il modello del dispositivo usato in tuo possesso più il codice IMEI. Fatto anche questo, aggiungi il codice promo GALAXY4U per ottenere un extra sconto di 200 euro e completa l’ordine.

Ora non devi far altro che inviare il tuo smartphone usato per la valutazione vera e propria. Al termine riceverai un accredito in caso di prevalutazione inferiore, oppure un addebito per una prevalutazione superiore. Se invece prevalutazione e valutazione coincidono, riceverai una semplice e-mail di conferma.

La promozione disponibile a questa pagina termina domenica 14 aprile. Ti possiamo confermare che il modello S24 sta andando letteralmente a ruba, dunque se è tua intenzione beneficiare dell’offerta hai ancora poco tempo per riuscirci.

