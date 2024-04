Samsung Galaxy S24: TUTTI LA LINEA IN SCONTO SU AMAZON

La nuova linea del top di gamma Samsung, arrivata sul mercato da poche settimane (è stato presentato il 17 gennaio!) inizia a calare di prezzo, con sconti Amazon decisamente interessanti, per tagli di prezzo molto vantaggiosi, visto che stiamo parlando di una linea di smartphone che anche nella sua incarnazione “più economica” ha come prezzo di partenza ben 989 euro! Andiamo quindi a conoscere gli sconti Amazon su SAMSUNG Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, SAMSUNG Galaxy S24 Ultra e SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 12GB 1 TB!

SAMSUNG Galaxy S24 MENO 11o euro

Il nuovo “piccolo” di casa Samsung, Galaxy S24 è un top di gamma con schermo Oled da 6,2 pollici. Nel complesso questo smartphone segno un buon passo avanti rispetto al modello precedente, con il comparto fotografico che migliora le già ottime prestazioni soprattutto nel campo selfie e nelle foto notturne. Amazon lo propone con un bel MENO 11%, che si traduce col crollo del prezzo di listino che passa da 989 euro a 879 euro! Un telefono eccezionale a tutto tondo e anche molto longevo visto il supporto a lungo termine Android per tutta la linea S24.

Samsung Galaxy S24+ MENO 120 euro

Samsung Galaxy S24+ è la versione più grande del Samsung Galaxy S24 liscio, questo in breve. Lo schermo è più grande, 6,7 pollici, con la risoluzione che aumenta da FHD a UHD, e più in generale una piacevolezza d’uso davvero esagerata. Stesso comparto imaging e stessa CPU Exinos, a crescere è la ram e lo spazio d’archiviazione, che ora è in questa versione è 12 giga/512 giga. Super sconto Amazon: da 1.309 euro lo possiamo pagare ora 1.189 euro!

SAMSUNG Galaxy S24 Ultra MENO 220 euro

Il prezzo di listino di SAMSUNG Galaxy S24 Ultra è bello salato (1619 euro!) ma con lo sconto Amazon possiamo andare a togliere ben 220 euro pagandolo 1399 euro! Davvero niente male come offerta! Cresce lo schermo, 6,8 pollici, c’è il pennino per lavorare al meglio, e più in generale SAMSUNG Galaxy S24 Ultra è il top di gamma definitivo, migliora ogni singolo settore del precedente top di gamma S23 Ultra: display, fotocamera, autonomia, qualità costruttiva e supporto software. Tutto è al top, non c’è davvero nulla di meglio sul mercato. Prezzo esagerato, sconto esagerato MENO 220 euro!

Volendo esagerare ancora di più c’è anche la versione con 1TB di spazio d’archiviazione. Lo sconto è sempre di 220 euro, col prezzo finale che si ferma a 1639 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.