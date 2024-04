Samsung Galaxy S24 Ultra al PREZZO PIÙ BASSO: prendilo ora, è un REGALO

Dopo esser stato presentato in grande stile solamente qualche mese fa, il Samsung Galaxy S24 Ultra può già oggi essere tuo al prezzo più basso di sempre. Che non dovresti mai farti sfuggire, considerando che parliamo di un top di gamma assoluto del settore e tra i migliori device di questo 2024. Su eBay è in vendita per un breve periodo di tempo il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di storage a soli 1.049,90 euro. E trovi inclusa anche la consegna, garantita in 3 giorni all’indirizzo di domicilio da te indagato. eBay ha sganciato la bomba, devi approfittarne subito.

Samsung Galaxy S24 Ultra: con l’AI e il SoC di ultimo livello, hai il futuro tra le mani

Il Samsung Galaxy S24 Ultra si è fatto riconoscere sin da subito come uno degli smartphone più all’avanguardia in assoluto. E non poteva essere altrimenti, considerando l’aggiunta di Galaxy AI. Ossia un sistema che dà modo di sfruttare l’intelligenza artificiale per poter svolgere una miriade di operazioni diverse. Come la modifica delle foto, la traduzione simultanea delle chiamate vocali, la possibilità di lavorare aiutandosi con la S Pen e tanto altro.

Entrando nel merito della scheda tecnica, c’è uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8″ che fornisce immagini spettacolari grazie alla tecnologia Quad HD+ e il refresh rate fino a 120 Hz. Il processore è lo Snapdragon 8 Gen 3, il migliore che c’è sul mercato. E in grado di fornire prestazioni al top, anche grazie alla potente batteria da 5000 mAh che darà modo di sfruttare un’autonomia prolungata nell’arco della giornata. E poi focus sul comparto fotografico, che ha un sensore principale da ben 200 megapixel! A cui si aggiungono quelli da 50, 12 e 10 MP. Per i selfie invece, c’è una lente da 12 MP.

Compralo ora con lo sconto wow di eBay, a poco più di 1.000 euro ricevi a casa uno degli smartphone migliori di tutto l’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.