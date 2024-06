Samsung Galaxy S24 Ultra SCONTATISSIMO e con 200 EURO DI CASHBACK

Amazon ha appena lanciato una doppia offerta bomba su uno degli smartphone più innovativi del momento! Si tratta del Samsung Galaxy S24 Ultra, oggi disponibile a soli 1.399 euro grazie ad uno sconto del 14% e un cashback aggiuntivo di 200 euro.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 460 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è uno degli ultimi arrivati sul mercato, e si contraddistingue per specifiche tecniche all’avanguardia!

Con questo gioiellino è possibile effettuare una serie di operazioni in maniera super fluida e innovativa grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale di Google: ad esempio puoi modificare facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion o ricevere una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live.

Inoltre, il dispositivo è super resistente grazie ad un telaio in titanio, al Corning Gorilla Armor e al grado di protezione IP686 che lo rende utilizzabile anche al mare, in piscina e in qualsiasi tua avventura all’aria aperta.

Potrai anche effettuare scatti di livello professionale con la Fotocamera da 200MP che immortala i minimi dettagli di ogni passaggio. Allo stesso modo le foto notturne saranno impeccabili con ProVisual engine, mentre Space Zoom offrirà maggiore stablità soprattutto nei video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.