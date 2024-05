Samsung Galaxy S24+: un concentrato di POTENZA a prezzo STRACCIATO

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma non sai quale modello scegliere? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Samsung Galaxy S24+, oggi disponibile su Amazon a soli 1.069 euro grazie ad uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata nel tempo!

Samsung Galaxy S24+: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24+ è un vero e proprio concentrato di potenza e vanta specifiche tecniche di altissimo livello.

Dispone di un nuovo e più ampio schermo QHD+ con la risoluzione più alta mai vista su un dispositivo Galaxy, il nuovo Armor Aluminum migliorato che lo protegge dai danni e il grado di protezione IP68 contro acqua e polvere.

Permette di scattare foto da vero professionista grazie alla straordinaria fotocamera da 50MP: ingrandisci con zoom 2x o 3x e scatta foto ottimizzate con dettagli vividi grazie all’AI che mantiene alta qualità delle immagini. Inoltre la batteria da 4.900 mAh ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni per ore e ore.

In più con questo dispositivoè possibile fare tutto grazie all’AI: modifica facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion, ricevi una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, converti le note vocali in testo e riassumile grazie a Assistente Trascrizione.

