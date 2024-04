Samsung Galaxy Tab A9+ in OFFERTA ULTRA: follia di eBay col COUPON NASCOSTO

Se stai cercando un tablet che possa soddisfare ogni tua minima esigenza, allora abbiamo il modello che fa per te. Il Galaxy Tab A9+ di Samsung è una chicca di questo settore, e solo per qualche ora puoi farlo tuo ad un prezzo imperdibile. Se vai su eBay e inserisci il codice segreto PSPRAPR24 al momento del pagamento, hai la possibilità di riceverlo comodamente a casa a soli 164,99 euro. Con anche la consegna a casa prevista senza alcun costo aggiuntivo. Disponibile nella colorazione grigia e con garanzia italiana 24 mesi, è un’offerta unica nel suo genere. Non farti scappare questa follia di eBay, le quantità disponibili stanno andando a ruba.

Codice coupon: PSPRAPR24

Samsung Galaxy Tab A9+: il tablet per tutti con alcune chicche per intenditori

Questo Samsung Galaxy Tab A9+ ha una scheda tecnica che racchiude perfettamente tutte le esigenze che potrebbe avere tanto il consumatore comune quanto il più esperto. Se non vuoi spendere troppi soldi ma al tempo stesso goderti un dispositivo sempre funzionante e funzionale, allora questa è la scelta migliore. Avrai a tua disposizione un bellissimo schermo da 11 pollici con risoluzione Full HD 1920×1200 Pixel, dai colori ancora più vivi e con una luminosità curata nei dettagli per fornire una resa senza precedenti.

Il sistema operativo è Android 13, che può venire aggiornato manualmente all’ultima versione sfruttando le impostazioni interne del tablet. Non manca la fotocamera posteriore, con una risoluzione di 5 MP più che sufficiente per poter scattare fotografie senza troppe pretese. Anche la batteria va menzionata, agli ioni di litio e con 7040 mAh per poter durare tutta la giornata senza problemi. Concludiamo coi suoi 4 GB di RAM, in grado di garantire una fluidità ottima anche per le operazioni più pesanti.

Sfrutta ora il codice nascosto e compra questo tablet, è un affarone che non rivedrai più.

Codice coupon: PSPRAPR24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.