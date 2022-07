Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet che garantisce prestazioni TOP anche nella sua versione “lite”. Include anche la S Pen, ideale per prendere appunti e disegnare. Puoi acquistare questo tablet su Amazon spendendo solo 239,90€ invece di 399,90€ , un risparmio di 160 euro.

In prospettiva, il Galaxy Tab S6 Lite ha delle cornici più piccole e la parte posteriore garantisce un feeling piuttosto resistente grazie al corpo in alluminio: sembra abbastanza duro da sopravvivere a un colpo accidentale.

E’ disponibile in tre opzioni di colore tra cui scegliere, ovvero Oxford grey, Angora Blue e Chiffon Rose. Parlando invece di prestazioni, il display da 10,4 pollici con risoluzione 2000×1200 fa un lavoro eccezionale con i colori. E grazie ad un angolo di visuale molto elevato ed uno schermo di buona qualità è facile da utilizzare anche all’aperto. Presente anche un doppio Speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG. Garantisce inoltre una durata della batteria di 11 ore in uso continuo.

Buona anche la fotocamera posteriore da 8 MP e quella anteriore da 5 MP. Affianco invece troviamo un jack audio da 3,5 mm situato nella parte superiore, oltre l’alloggio per una Nano-SIM e una scheda microSD. Oltre a questo sono presenti anche un microfono secondario, un pulsante di accensione con bilancieri del volume sul bordo inferiore e una porta USB-C sul bordo inferiore.

Il tablet è dotato di Wi-Fi 802.11 dual-band integrato, Bluetooth 5, ed esegue il sistema operativo One UI 2.0 basato su Android 10. Affiancato dalla CPU Chipset Exynos 9611 (10nm) che è Octa-core, diventa imbattibile dal punto di vista delle prestazioni. Il chipset qui potrebbe non essere il migliore per il gaming, ma va bene per qualsiasi altra task impegnativa.

Il tablet è dotato di 64 GB di memoria integrata e memoria espandibile fino a 1000 GB tramite scheda microSD e ha 4 GB di RAM che garantiscono un’esperienza multitasking molto fluida. È ottimo per guardare film e programmi e ti consente di divertirti a scarabocchiare e giocare a giochi leggeri.

