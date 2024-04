Samsung Galaxy Watch4 Classic: sempre più giù! Sconto esagerato MENO 250 euro!

Galaxy Watch4 Classic rappresenta il modello di punta tra i dispositivi wearable realizzati dal gigante coreano . Questo orologio smart è un concentrato di eccellenza sia in termini di design che di dotazione tecnologica, che impressiona quindi da ogni lato lo si guardi, dalle sue linee eleganti alle sue avanzate capacità di smart tracking, essenziali per tenere sotto controllo la salute e l’attività fisica quotidiana. L’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy Watch4 Classic con uno sconto del genere è assolutamente da non perdere! Si tratta di uno sconto straordinario, con una riduzione del prezzo mai vista prima, a conti fatti un MINIMO STORICO pari ad un MENO 63%! Invece di 400 euro, Samsung Galaxy Watch4 Classic è ora disponibile a soli 150 euro! Proprio così, si risparmiano ben 250 euro!

Bello e possibile!

Samsung Galaxy Watch4 Classic non è il classico smartwatch dalle forme particolari, è per l’appunto classico, perché vuole avvicinare al mondo degli smartwatch tutte quelle persone che portano al polso orologi analogici, e che sono spaventati da linee e tecnologie troppo “avanzate”.

Questo è il miracolo di Samsung Galaxy Watch4 Classic, unire una dotazione tecnologica di tutto rispetto che restituisce funzioni avanzate ad un design che non spaventa gli utenti meno avvezzi a cambiamenti troppo drastici.

La cassa rotonda in acciaio inossidabile dona all’orologio sia eleganza che robustezza e solidità, mentre il cinturino intercambiabile è perfetto per rendere lo smartwatch ideale in ogni occasione.

Samsung Galaxy Watch4 Classic è prima di tutto uno smartwatch Premium di conseguenza fornisce un monitoraggio profondo, puntuale e continuativo dell’attività fisica, con tanto di tracciamento relativo ad oltre 90 diversi tipi di allenamento. Non solo sport però: Samsung Galaxy Watch4 Classic mette sotto controllo anche la frequenza cardiaca e il sonno. I suoi sensori sono davvero precisi, le rilevazioni sono un validissimo strumento non solo per seguire i progressi in ambito sportivo ma anche, e soprattutto, per monitorare lo stato della propria salute.

In Samsung Galaxy Watch4 Classic troviamo ovviamente tutte le funzionalità smart di cui abbiamo bisogno, tra cui la ricezione di notifiche da smartphone, il controllo della musica e la possibilità di effettuare chiamate direttamente dall’orologio. Inutile dire che grazie all’ottima integrazione con l’ecosistema Galaxy, è possibile utilizzare Samsung Galaxy Watch4 Classic per interagire altri dispositivi Samsung, come smartphone, televisori e elettrodomestici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.