Samsung Galaxy Watch4, il prezzo è PIÙ CHE DIMEZZATO... MENO 58 PER CENTO!

Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm è uno dei dispositivi più avanzati nel panorama degli smartwatch. Con un design elegante, raffinato e per nulla banale, questo "orologio intelligente" offre una vasta gamma di funzionalità che vanno oltre il semplice monitoraggio del fitness. Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm è un dispositivo Premium a tutti gli effetti, tanto da un lato costruttivo quant0 di software e funzionalità.

Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm presenta una cassa robusta e resistente, disponibile in diverse finiture e materiali, tra cui acciaio inossidabile e alluminio. Il display AMOLED da 1,4 pollici è nitido e luminoso, offrendo una chiara visualizzazione delle notifiche, delle app e dei dati di monitoraggio.

Una delle caratteristiche più importanti di questo smartwatch è l’efficiente integrazione del sistema operativo Wear OS di Google, combinato con l’esperienza di Samsung nell’ecosistema Galaxy. Questa combinazione offre un’interfaccia fluida e intuitiva, con accesso a una vasta gamma di app attraverso il Google Play Store. È possibile personalizzare il proprio Galaxy Watch4 Classic con app per la produttività, il fitness, l’intrattenimento e molto altro ancora.

Per quanto riguarda le funzionalità di monitoraggio del fitness, Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm è dotato di numerosi sensori, tra cui un sensore di frequenza cardiaca, un accelerometro, un giroscopio e un altimetro barometrico. Questi sensori consentono al dispositivo di monitorare con precisione l’attività fisica, il sonno e lo stress, fornendo agli utenti un quadro completo della loro salute e del loro benessere.

Inoltre il sensore Samsung BioActive monitora ECG e misura la pressione sanguigna in tempo reale.

Inoltre, Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm è dotato di un GPS integrato, che consente il tracciamento preciso delle attività all’aperto senza la necessità di un telefono cellulare. Questo lo rende un compagno ideale per gli amanti dello sport e delle attività all’aria aperta.

Inutile dire che oltre alle funzionalità di monitoraggio del fitness, Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm offre anche una serie di funzionalità di comunicazione per ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente sul dispositivo.

