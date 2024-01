Samsung Galaxy Watch5 Pro, prezzo DIMEZZATO, correte ora ad acquistarlo!

Samsung Galaxy Watch5 Pro offre una vasta gamma di funzionalità avanzate nell’ottica di uno stile di vita attivo e connesso. Samsung Galaxy Watch5 Pro è un dispositivo Premium, fascia alta piena, di conseguenza il prezzo di listino è decisamente salato. Ma grazie ad un gigantesco sconto Amazon mai visto prima, un incredibile MENO 50% possiamo metterlo al polso spendendo 249 euro invece che 499 euro! MINIMO STORICO!

Non gli manca nulla!

Samsung Galaxy Watch5 Pro ha uno schermo Super AMOLED da 1,4 pollici. Questo luminosissimo display ad alta definizione offre colori vivaci ben contrastati, garantendo una visualizzazione chiara in pieno sole delle notifiche e delle applicazioni. Inoltre, il display è realizzato in cristallo di zaffiro, che lo rende resistente ai graffi e duraturo nel tempo.

Samsung Galaxy Watch5 Pro è alimentato da un processore dual-core e da 1,18 GHZ, che lo rende veloce, fluido e reattivo. Questo significa che le applicazioni si apriranno istantaneamente e si potranno eseguire senza intoppi. Inoltre, l’orologio ha una grossa memoria interna di 16 GB. C’è tanto spazio insomma.

Parlando di fitness e benessere, Samsung Galaxy Watch5 Pro offre una serie di funzionalità avanzate. Può monitorare il battito cardiaco, registrare le attività fisiche come corsa, camminata o ciclismo, e persino monitorare il sonno. Inoltre, l’orologio ha una classificazione di resistenza all’acqua di 5 ATM, il che significa che è adatto per il nuoto e la doccia.

Una delle caratteristiche più innovative di Samsung Galaxy Watch5 Pro è l’integrazione della tecnologia ECG (elettrocardiogramma). Questa funzionalità consente di monitorare il ritmo cardiaco e individuare eventuali anomalie, fornendo indicazioni sulla salute del cuore.

Ovviamente non manca il tracciamento del percorso GPS: la nuovissima funzione Route Workout fitness consente di importare percorsi di allenamento in formato GPX dallo smartphone all’orologio per sincronizzarli sulla mappa di allenamento.

Oltre alle funzionalità di fitness, Samsung Galaxy Watch5 Pro offre anche una vasta gamma di funzioni smart. Possiamo ricevere e rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio, inviare messaggi, controllare la musica e persino pagare con il tuo orologio grazie al supporto per Samsung Pay.

Samsung Galaxy Watch5 Pro ha anche una ottima durata della batteria. Con un uso normale, l’orologio rimane acceso fino a 4-5 giorni prima di doverlo ricaricare. Inoltre, la funzione di ricarica rapida, arriva a dare l80% di carica in soli 30 minuti!

MENO 50%, si risparmiano 250 euro! Subito nel carrello Amazon!

