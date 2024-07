Samsung: l'obiettivo è aumentare le vendite dei pieghevoli del 10%

Roh Tae-moon, presidente della Samsung Electronics Co. in durante l’evento Unpacked di Parigi del 10 luglio, ha affermato che l’azienda punta ad aumentare le vendite dei suoi nuovi smartphone pieghevoli di oltre il 10%. Una sfida difficile da vincere, di fatto la casa coreana ha passato lo scettro del settore alla cinese Huawei, ma non impossibile, grazie alle caratteristiche dei nuovi dispositivi Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6 e ovviamente all’integrazione con l’intelligenza artificiale Galaxy AI.

Secondo un rapporto della società di ricerche di mercato Counterpoint, nel primo trimestre del 2024 il mercato globale degli smartphone pieghevoli è cresciuto del 49% rispetto all’anno precedente. Quella che era una nicchia, sta diventando quindi un settore strategico alla pari dei “normali” smartphone. Nel corso dell’anno c’è stato quindi il sorpasso di Huawei: la quota di mercato del gigante cinese è più che raddoppiata su base annua, raggiungendo il 35 percento nel primo trimestre, mentre quella di Samsung Electronics è crollata dal 58 percento al 23 percento nello stesso periodo. Senza dimenticare poi che altri competitor come Google e Motorola sono entrati anche loro in questo settore con prodotti di fascia alta tanto quanto Z Fold 6 e Z Flip 6.

Roh Tae-moon ha poi affermato che Samsung prevede di integrare l’intelligenza artificiale su circa 200 milioni di dispositivi Galaxy entro la fine dell’anno, offrendo il servizio gratuitamente fino al 2025. Poi si vedrà come fare se inserire una sottoscrizione per i servizi IA. Sottoscrizione che già è attiva per le funzioni più avanzate di chatbot come Gemini di Google e ChatGTP di OpenAI.