Samsung QLED 4K 43 pollici: maxi sconto da Amazon, prezzo praticamente dimezzato!

Samsung TV QE43Q65CAUXZT QLED 4K, questo è il nome di questa ottima TV made in Corea, una fascia media ma con valori costruttivi e di immagine da fascia alta! Magari non sarà grandissima, 43 pollici praticamente il minimo oggi, ma non tutti hanno una piccola sala cinematografica in casa. Per questo una TV di grande qualità a questo prezzo è davvero un’offerta da non perdere assolutamente! Qualità a tutto tondo: MENO 43%, ovvero 460 euro invece di 800 euro! Si avete capito bene, un taglio netto di 340 euro! Davvero niente male!

Immagini perfette in super sconto!

Samsung TV QE43Q65CAUXZT QLED 4K è dotato di uno schermo da 43 pollici con risoluzione 4K, che garantisce una qualità dell’immagine eccezionale e dettagli cristallini. Grazie alla tecnologia QLED, che sfrutta dei Quantum Dot per migliorare la luminosità e la gamma cromatica, le immagini sono vivide e realistiche, con neri profondi e colori brillanti.

Il cuore di Samsung TV QE43Q65CAUXZT QLED 4K è un processore Quantum 4K che ottimizza la qualità dell’immagine in tempo reale, adattandola al contenuto visualizzato e migliorando la nitidezza e il contrasto. Questo garantisce un’esperienza di visione fluida e coinvolgente, sia che si stia guardando un film, una partita o giocando con la PlayStation.

Per quanto riguarda il design, Samsung TV QE43Q65CAUXZT QLED 4K mostra un profilo sottile e un elegante supporto che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. La cornice quasi invisibile consente di godere appieno delle immagini sullo schermo, creando un effetto immersivo e cinematografico.

Lato streaming la TV ha il sistema operativo Tizen che garantisce un ampio ventaglio di piattaforme video in ovvio, costante, aggiornamento. Inoltre Samsung TV QE43Q65CAUXZT QLED 4K supporta la tecnologia Multi View, che consente di dividere lo schermo in due parti per guardare contemporaneamente due contenuti diversi. Da ultimo, ma non per importanza, grazie alla compatibilità con i dispositivi SmartThings, è possibile controllare la TV e gli altri dispositivi smart della casa da un’unica app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.