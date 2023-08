Samsung Soundbar HW-B430/ZF, audio da sballo dal prezzo dimezzato!

Samsung Soundbar HW-B430/ZF non è una semplice soundbar. È una soundbar di fascia alta, potente e dal suono cristallino capace di stravolgere il solito, banale e monocorde audio della vostra TV. La cosa bella è che Amazon la sconta di tantissimo, proponendolo a metà prezzo, anzi un pochino oltre metà prezzo! Con tanto di subwoofer! La super offerta è un sontuoso MENO 52%, per un risparmio netto di 120 euro! Ieri costava 229 euro, oggi invece la puoi comprare spendendo 109 euro! Che affare!

Che potenza e che qualità!

La soundbar Samsung HW-B430/ZF è dotata di tecnologia Bluetooth, che consente di collegare facilmente altri dispositivi come smartphone, tablet o computer, in modo da riprodurre la tua musica preferita o goderti i tuoi film e programmi TV preferiti con un suono di qualità superiore. Inoltre, grazie a una connessione wireless, non c’è bisogno di preoccuparsi dei cavi disordinati che potrebbero disturbare l’estetica del tuo ambiente domestico.

Inoltre, grazie alla tecnologia Virtual Surround Sound, Samsung HW-B430/ZF è in grado di creare un ambiente sonoro immersivo e coinvolgente, dando l’impressione di essere circondati dai suoni provenienti da ogni direzione. Questo è particolarmente utile per coloro che vogliono godersi un’esperienza cinematografica direttamente a casa!

Samsung HW-B430/ZF è dotata poi di un subwoofer wireless, che contribuisce a un audio più profondo e avvolgente, arricchendo ulteriormente l’esperienza di ascolto. Il subwoofer può essere posizionato ovunque nella stanza senza il bisogno di collegamenti via cavo, offrendo una maggiore flessibilità nell’organizzazione del sistema audio.

Non c’è solo l’audio surround troviamo anche la modalità Notte la modalità Voice Enhancement. La Modalità Notte riduce i bassi per evitare rumori troppo forti mentre la modalità Voice Enhancement ci permette di sentire ogni dialogo più chiaramente.

Samsung Soundbar HW-B430/ZF è un sistema audio eccellente che offre un suono di qualità superiore e una gamma di funzionalità avanzate. Poterlo pagare la metà MENO 52%è davvero qualcosa di grandioso! Risparmio garantito solo su Amazon!

