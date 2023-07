Samsung TV QE43QN94BATXZT, Amazon abbatte il prezzo! Che offerta da sballo!

Con un design elegante e funzionalità avanzate, Samsung TV QE43QN94BATXZT regala un’esperienza visiva eccezionale, in perfetto stile Samsung. Una smart TV di questo genere è spesso l’oggetto del desiderio di coloro i quali cercano un dispositivo che mostri i muscoli in ogni utilizzo, dalla tv normale, ai videogiochi, passando per i Blu-ray 4K e le piattaforme streaming.

Samsung TV QE43QN94BATXZT è a conti fatti, una smart TV che eccelle in ogni campo, e grazie a questo maxi-sconto Amazon, vince anche nel rapporto qualità prezzo! Il MENO 21% taglia il prezzo di ben 170 euro! Avete già riempito il carrello Amazon, vero?

Una smart TV spettacolare!

Samsung QE43QN94BATXZT presenta uno schermo QLED da 43 pollici con una risoluzione ultra HD 4K. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, questo televisore offre una gamma di colori estremamente ampia e vivida, garantendo un’immagine nitida e dettagliata. La luminosità Q HDR 2000 e il contrasto Q Contrast promettono una qualità dell’immagine superiore, che si traduce in scene più realistiche e vibranti.

Un’altra caratteristica vincente di questa TV è il processore Quantum 4K, che ottimizza automaticamente il contenuto visualizzato. Grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere il tipo di scena in riproduzione e adattare i parametri dell’immagine in tempo reale.

Oltre alle funzionalità di visualizzazione avanzate, la Samsung QE43QN94BATXZT offre anche un audio di qualità superiore. L’audio Object Tracking Sound+ segue i movimenti sullo schermo e crea un suono immersivo che sembra provenire da diverse direzioni.

La TV è dotata del sistema operativo Tizen di Samsung, che offre un’interfaccia facile da usare e intuitiva. Con un accesso rapido a una vasta gamma di app, come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video, potrai godere di un’ampia varietà di contenuti in streaming direttamente sulla tua TV. Ovviamente il parco app è sempre in aggiornamento, Tizen e Samsung garantiscono che tutte le piattaforme in arrivo siano sempre supportate dalla TV.

Samsung QE43QN94BATXZT rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una TV con una qualità dell’immagine straordinaria, un audio coinvolgente e funzionalità avanzate. Se poi la caccia al tesoro della smart TV perfetta termina con un bello sconto Amazon del 21%, possiamo dire che la nostra ricerca è stata decisamente fruttuosa!

