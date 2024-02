Scegli CyberGhost VPN e navighi sicuro con appena 2 € al mese

Navigare in sicurezza e mantenere la propria privacy online non è mai stato così semplice e conveniente come con CyberGhost VPN. Con prezzi davvero accessibili, CyberGhost si sta facendo largo nel competitivo mercato delle VPN con un servizio di qualità, affidabile e alla portata di tutti.

CyberGhost: VPN economica ma super affidabile

CyberGhost non è solo un servizio VPN; è la tua guardia del corpo digitale. Con la sua crittografia AES a 256 bit, la stessa utilizzata dalle agenzie governative per proteggere informazioni top secret, ogni bit di dati che invii o ricevi è blindato contro gli occhi indiscreti. Che tu stia navigando a casa, lavorando in un caffè o viaggiando, CyberGhost ti protegge.

La rete globale di server di CyberGhost, che si estende in America, Europa, Asia e Africa, ti assicura una connessione veloce e affidabile ovunque tu sia. Vuoi guardare la tua serie TV preferita ma è bloccata nella tua regione? Nessun problema. CyberGhost ti permette di accedere a contenuti geo-restrittivi in modo semplice, garantendoti un’esperienza di streaming fluida e senza buffering.

Ma la velocità e l’accessibilità non sono gli unici punti di forza di CyberGhost. La privacy è al centro di tutte le sue funzioni. Con la sua rigorosa politica No Log, CyberGhost non traccia, condivide o vende i tuoi dati personali. Puoi navigare con la certezza che le tue informazioni sono al sicuro e protette. E se pensi che tutto questo debba per forza costare una fortuna, ti sbagli. CyberGhost offre un piano biennale a soli 2,19 euro al mese, con uno sconto dell’82% sul prezzo standard. È un’offerta incredibile che include anche 2 mesi gratuiti, rendendola una delle opzioni più economiche sul mercato. Se invece non te la senti di impegnarti per un periodo così lungo puoi scegliere tra queste due opzioni:

6 mesi a 6,99 € al mese;

al mese; mensile a 11,99 € al mese;

A tutte queste configurazioni può essere aggiunto CyberGhost Security Suite per Windows, con 1 € in più al mese hai un antivirus e Security Updater, un tool che controlla la vulnerabilità di app e programmi e li aggiorna in modo sicuro.

Quindi, se sei alla ricerca di una soluzione VPN che offra sicurezza, velocità, privacy e un ottimo rapporto qualità-prezzo, CyberGhost è la risposta. Visita ora il sito e abbonati al piano che preferisci. Per il massimo risparmio scegli quello biennale, hai anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.