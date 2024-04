SCONTO ECLATANTE del 34% su eBay per Redmi Note 13 Pro+ 5G (-202€)

eBay è ancora una volta l’unico store online in grado di sorprenderti per davvero con una offerta shock in ambito mobile: l’eccellente mediogamma Redmi Note 13 Pro+ 5G è in vendita al prezzo più conveniente di sempre.

Sfruttando lo sconto immediato del 34% e usufruendo anche del codice coupon “PSPRAPR24”, infatti, il terminale Android del colosso cinese è attualmente in vendita al prezzo shock di appena 347€ con un risparmio complessivo pari a 202€.

Redmi Note 13 Pro+ 5G costa pochissimo su eBay: occasione imperdibile

Redmi Note 13 Pro+ 5G ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo al pari di un top di gamma. Innanzitutto, il display Super QPD da 6.67 pollici è perfetto per guardare video ad altissima risoluzione ed è super fluido a 120Hz; il processore octa-core, inoltre, è affiancato da 12GB di RAM ideali per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno (anche le più pesanti).

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W, il device a marchio Redmi sorprende con un modulo fotografico triplo costituito da un sensore principale da ben 200MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Inutile girarci intorno: questa di eBay è l’unica offerta da prendere in considerazione per quanto riguarda l’acquisto del mediogamma Redmi, incredibilmente in vendita al prezzo shock di 347€ anche grazie al codice coupon “PSPRAPR24”.

