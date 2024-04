SCONTO ECLATANTE di eBay per il mid-range Redmi Note 13 4G (-45%)

Quest’oggi eBay si è messo in testa di stupirti con una offerta eclatante sul mediogamma Android Redmi Note 13 4G, una di quelle che capitano una volta ogni mille. Sfruttando lo sconto immediato del 45% e il codice coupon “PSPRAPR24”, infatti, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo al prezzo shock di appena 165€.

Redmi Note 13 4G, nonostante costi davvero poco, ha davvero la stoffa del campione: è realizzato con materiali di buona fattura, ha un design dal forte sapore premium e la scheda tecnica non scherza affatto.

Sconto fuori di testa di eBay per il mediogamma Redmi Note 13 4G: occasione storica

Frontalmente, infatti, troviamo un eccellente pannello AMOLED da 6.67 pollici super smooth a 120Hz con cui guardare video ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano batte un potente processore octa-core con 8GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W.

Dotato anche di sensore per le impronte integrato nel display per sbloccare il telefono in un istante, sul retro spicca un modulo fotografico multiplo capeggiato da un sensore principale da ben 108MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Allo sconto immediato del 45% di eBay si aggiunge anche il codice coupon “PSPRAPR24”, la scusa perfetta per acquistare l’eccellente device di Redmi pagandolo davvero poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.