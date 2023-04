Sconto imperdibile: il REDMI NOTE 12 Pro a prezzo ribassato per sole 24 ore, non fartelo sfuggire!

Il Redmi Note 12 Pro è uno degli smartphone più cercato dagli utenti, soprattutto su Amazon. Solo per oggi potrai davvero approfittare di un’occasione unica, mai vista prima. Il Redmi Note 12 Pro, viene davvero abbassato drasticamente di prezzo per queste 24h. Pensa, che se corri subito su Amazon, lo troverai a 399,90€, invece che 449,90€!

Non dovresti aspettare ancora troppo tempo, perché stanno davvero impazzendo tutti su Amazon. Questo sconto pazzo dell’11%, non si era davvero mai visto prima. Cerchi un telefono nuovo, top di gamma? Sei nel posto giusto al momento giusto, non ti resta che aggiungerlo al carrello e al momento del checkout lo troverai già scontato.

Redmi Note 12 Pro svenduto: ecco le caratteristiche

Non vorrai mica farti sfuggire un’occasione simile? Questo Redmi Note 12 Pro dal colore nero, dal design minimal ma super essenziale. Non si era mai visto ad un prezzo così basso, oggi è davvero svenduto, quindi corri subito a vederlo.

Questo modello di Xiaomi dispone di un display touchscreen da ben 6,67 pollici, il quale ti garantirà sempre immagini super nitide e anche ben definite. Oltre a ciò, il modulo 5G, ti permetterà un trasferimento dati e anche una navigazione web eccellente e super veloce.

Il Redmi Note 12 Pro possiede una batteria ad altissima capacità, di ben 5000 mAh, la quale è integrata all’interno dello smartphone e lo mantiene sempre super sottile. Ma non solo, preparati, perché questo smartphone ti garantirà anche una ricarica turbo da ben 67W, in soli 15 minuti!

Ne restano ancora davvero pochissimi pezzi su Amazon, corri subito e approfitta dell’offerta bomba di Xiaomi.

