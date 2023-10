Sconto MAESTOSO di eBay per Redmi Note 12 4G, oggi ad appena 142€

Oggi ti proponiamo una tra le migliori offerte eBay sul popolarissimo mediogamma Redmi Note 12 4G. Grazie a uno sconto immediato del 29%, infatti, lo smartphone Android a marchio Redmi è pronto a sorprenderti con il suo prezzo finale di vendita di appena 142€.

Forse ti starai chiedendo quali funzionalità potrebbe offrirti un device venduto a questo prezzo: ti sembrerà strano, quasi impossibile, ma lo smartphone del colosso cinese eredita alcune funzionalità solitamente esclusiva solo dei device di fascia alta.

Oggi eBay ti regala l’ottimo Redmi Note 12 4G ad appena 142€: occasione unica

Ad esempio, Redmi Note 12 4G monta un eccellente pannello AMOLED da 6.67 pollici super smooth a 120Hz perfetto per guardare video ad altissima risoluzione e con una estrema fluidità, mentre sotto il cofano un validissimo processore Snapdragon avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno durante il giorno.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W – ti bastano 15 minuti per godere di tantissime ore aggiuntive di autonomia -, lo smartphone sorprende con il suo comparto fotografico di tutto rispetto: sul retro trova posto un sensore principale da 50MP per foto e video sempre perfetti e ad altissima risoluzione.

Non lasciarti influenzare negativamente dal prezzo così conveniente e dal mega sconto di eBay; lo smartphone a marchio Redmi ha tutte le carte in regola per regalarti emozioni uniche e durature. Prendi la palla al balzo e mettilo subito nel carrello per sfruttare anche la consegna rapida e completamente gratuita.

