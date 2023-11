La scopa elettrica aspirapolvere Hisense è crollata di prezzo grazie al Black Friday: sconto del 31%!

La scopa elettrica Hisense HVC6133W è quello che ci vuole per alleggerire il peso le faccende domestiche. Parliamo di una Scopa Elettrica Senza Fili 2 in 1, dato che funge anche da Aspirapolvere Senza Sacco. Duratura batteria da 21,6 V, rumorosità discreta (78 db), assorbimento 135W, luci Led frontali, potente ma delicata spazzola motorizzata. Oggi la paghi solo 104,99 euro grazie allo sconto del 31%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopa elettrica Hisense HVC6133W: le caratteristiche tecniche

La Scopa elettrica Hisense HVC6133W offre un’elevata potenza di Aspirazione su 2 livelli grazie alla spazzola motorizzata e al potente motore alimentato da una batteria al litio a 6 celle che garantisce fino a 45 minuti di autonomia. Grazie ai led sulla spazzola a livello del pavimento, sarà ancora più facile individuare lo sporco a terra e avere un’azione di aspirazione mirata. Grazie al supporto di ricarica a muro sarà possibile appendere l’aspirapolvere durante la ricarica. Una soluzione comoda e salva spazio.

Tra gli accessori inclusi troviamo la spazzola per le fessure e quella a bocchetta per permettere di aspirare anche negli angoli più remoti e ogni tipo di superficie. Il filtro a elevato potere filtrante è facilmente poi lavabile in acqua per avere sempre la migliore performance di aspirazione e durata nel tempo. Potente motore alimentato da una batteria al litio a 6 celle.

