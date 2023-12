Scopa elettrica Philips: oggi sconto FOLLE!

Una scopa elettrica che costa poco? Eccola qui: Il modello Philips che ti farà girare la testa! La scopa Philips Domestic costa solo 169,99€ con uno sconto Amazon del 48%. A questo va aggiunto un coupon che sconta altri 45€ portando il prodotto a costare solo 124,99€! Il coupon si attiva direttamente sulla pagina del prodotto. Non aspettare, comprala subito!

Concorrenza di qualità: ecco la scopa elettrica più conveniente del mercato oggi!

Per una casa sempre pulita e ordinata è impossibile che non serva una scopa elettrica di qualità. Quando il budget non consente di fare miracoli, ecco che le offerte sono fondamentali per acquistare questi prodotti.

Philips propone la sua scopa elettrica di ottimo livello ad un prezzo davvero incredibile! Nonostante il prezzo basso, offre tutto quello che serve. Il motore aspira briciole e sporco più piccolo senza alcun problema e, grazie ai led integrati nella scopa, è facilissimo scovare anche quello nascosto. La spazzola ruota fino a 180°: ottimo per raggiungere anche gli angoli più nascosti.

Ha due velocità in modo da poter gestire in maniera intelligente anche la batteria. Se non serve sfruttare il 100% della potenza, non vale la pena sprecare energia!

La batteria garantisce una durata di 30 minuti che si dimezzano in velocità turbo. Tuttavia si ricarica molto in fretta in modo tale da far trovare il dispositivo sempre carico nel momento del bisogno.

In scatola non mancano gli accessori che rendono molto pratico il dispositivo anche per aspirare sporco su superfici morbide. Potrebbe inoltre essere il dispositivo perfetto per aspirare lo sporco dalla vostra auto.

Con un prezzo super competitivo di 169,99€, uno sconto del 48% e il coupon aggiuntivo di 45€, questa fantastica scopa elettrica Philips costa solo 124,99€ oggi. Approfitta subito dell’offerta attivando il coupon direttamente su Amazon! Cosa aspetti? Comprala subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.