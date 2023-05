Scopri tutte le strategie di marketing digitale a soli 9,99€

Sei pronto a fare il grande salto e far crescere la tua presenza online in modo rapido e facile? Se la risposta è sì, Alice Benham è la business coach che fa per te. Con le sue strategie online potenti ma semplici, potrai aumentare la tua visibilità online e far crescere la tua attività come mai prima d’ora.

In questo corso completo, in promozione a tempo limitato a soli 9,99 euro, Alice ti guiderà passo dopo passo nella creazione della tua strategia online ideale. Imparerai a utilizzare le piattaforme online più adatte alle tue esigenze aziendali, a creare contenuti su misura per catturare l’attenzione del tuo pubblico e a migliorare la tua strategia nel tempo, monitorando le metriche chiave.

Ecco cosa imparerai all’interno del corso

Incontra Alice e lasciati ispirare dalla sua passione per i contenuti creativi e dalle persone che hanno plasmato la sua carriera professionale. Ecco cosa ha in serbo per te in questo corso: prima di entrare nei dettagli pratici del contenuto, avrai l’opportunità di scoprire la sua visione.

Il primo passo sarà definire l’obiettivo finale della tua strategia di marketing online. Successivamente, approfondirai le basi della strategia digitale e imparerai a creare la tua per l’azienda. Ti verrà spiegato il ruolo di ogni piattaforma e come collaborare con esse per far crescere la tua attività.

Lavorerai sui tre elementi fondamentali della tua strategia: scopo, valore e frequenza, applicandoli al tuo sito web. Esplorerai le piattaforme social più popolari e scoprirai quali sono quelle giuste per la tua attività, imparando a sfruttarne il massimo potenziale. Scoprirai anche i tipi di contenuti di lunga durata e capirai se video, podcast o articoli di blog sono rilevanti per la tua strategia online.

Riuniti tutti gli elementi della tua strategia in una presenza online coerente, scoprirai come definire le immagini e il tono di voce giusto per la tua attività. Infine, ti verrà mostrato come utilizzare le metriche per sviluppare e migliorare la tua strategia nel tempo. Se vuoi far crescere la tua attività online, questo corso è tutto ciò di cui hai bisogno.

Questo corso è rivolto a professionisti creativi che cercano strategie per aumentare la propria presenza online, interagire con il proprio pubblico e far crescere il proprio business. Per seguirlo, avrai bisogno di un telefono, un computer e un editor di immagini come Canva o Powerpoint. Non lasciarti sfuggire la promozione a tempo limitato che ti permette di accedere illimitatamente a tutte le videolezioni e risorse inclusi nel corso, con uno sconto dell’83% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.