Scrivania portatile per Laptop con cuscino per polsi, antiscivolo e tasca a soli 26 euro: lavora dove vuoi con comodità!

HUANUO è una mini scrivania portatile per laptop con cuscino per i polsi, tasca portaoggetti e antiscivolo. Dimensioni contenute, con lunghezza 42 cm e profondità 33 cm. Lo sconto è del 5%, oggi la paghi solo 26,73 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

HUANUO mini scrivania laptop: le caratteristiche

Dimensioni perfette per i portatili: la scrivania per laptop ha dimensioni di 17 x 12,5 x 3,5 pollici e può adattarsi a laptop fino a 15,6 pollici. C’è abbastanza spazio superficiale per un mouse solo se utilizzato con laptop di dimensioni 14 pollici o più piccole. Design pratico: questa scrivania presenta un cuscinetto da polso antiscivolo, una tasca portaoggetti e un supporto per tablet, non solo per la tua comodità, ma organizza anche efficacemente il tuo lavoro per aumentare la tua produttività.

Comodo cuscinetto per il polso: la scrivania per laptop è costruita con una robusta piattaforma e un cuscino imbottito che si adatta alle tue ginocchia per fornire più comfort e stabilità. Aspetto elegante: progettato con una piattaforma a grana di legno marrone e un cuscinetto in schiuma rivestita in tessuto grigio che conferisce al vassoio del laptop un aspetto moderno e accattivante. Leggero e portatile: questa scrivania con cuscino è molto leggera e dispone di una tasca portaoggetti che può essere utilizzata anche come maniglia per il trasporto.

