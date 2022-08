Scrivere per definire lo scopo un brand: il corso in offerta

Alcuni brand nascono con un obiettivo ben preciso, altri – invece – lo trovano strada facendo. In qualunque caso, il purpose è fondamentale per ottenere un’influenza positiva sul pubblico ed entrarvi in sinergia. Tuttavia, non basta il semplice pensiero per trasmettere l’assenza di un brand con uno scopo. Serve saper scrivere la storia del marchio, definendone valori e avvalendosi di tecniche di storytelling. Per farlo ci sono alcuni metodi e accorgimenti che potrai imparare grazie all’aiuto di Pancho González, direttore creativo con oltre 20 anni di esperienza che ha racchiuso nel suo corso “Scrittura per la definizione di un brand”.

Di cosa si tratta? Il corso, on-demand e ad accesso illimitato, è costruito in 12 lezioni dalla durata complessiva di quasi due ore e mezza. Durante questo interessante percorso in cui marketing e branding si intrecciano per generare un impatto sociale positivo, imparerai a definire un brand attraverso i principali strumenti e metodologie che l’insegnante impiega nella sua stessa agenzia. Con il suo aiuto sarai in grado di creare una brand personality unica, integrando anche una componente di storytelling.

È così che avrai l’occasione di scoprire il concetto di brand purpose. Studierai le caratteristiche di un buon naming e comprenderai che ogni azienda ha una storia da raccontare, qualunque essa sia. Infine sarà il momento di mettersi all’opera: scriverai una storia accattivante per il tuo brand, seguendo alcune dritte per sviluppare la narrazione. Il corso è rivolto quindi a chiunque voglia ridare slancio al proprio brand e ai professionisti creativi che vogliono integrare ai progetti di branding anche una narrazione circa il proprio scopo.

Non sono necessari particolari requisiti, basta un computer con un programma di scrittura. Grazie ai saldi Domestika, il corso è in offerta a un prezzo stracciato: solamente 9,90 euro invece di 59,90, ben l’83% di sconto. Puoi accedere all’offerta cliccando questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.