OFFERTA A TEMPO: Sedia gaming massaggiante, gioca e rilassati!

Essere massaggiati mentre si gioca a un avvincente videogame. No, non è il sogno di un adolescente, ma la pura realtà su Amazon! Ciò grazie alla sedia da Gaming Massaggiante Soontrans, dotata pure di poggiapiedi, poggiatesta e cuscino lombare. Il massaggio offerto da questa sedia da gaming è “a cerchietti” quindi utile ma anche piacevole. L’offerta a tempo ti consente di scegliere anche tra diversi colori (total pink, nero e verde, total black, nero e blu) quindi potrai personalizzarla in base al tuo stile, ma devi sbrigarti perché stanno andando a ruba. Ora la paghi solo 135,37 euro!

Sedia da Gaming Massaggiante Soontrans: tutte le caratteristiche

La sedia da gaming massaggiante Soontrans ha come detto poggiatesta, poggiapiedi, braccioli in imbottitura e una ruota silenziosa. Ma andiamo per gradi. La postura ti consentirà di rilassarti e immergerti totalmente nel gioco. Ma, soprattutto, grazie alla funzione di massaggio sul cuscino lombare sari anche massaggiato mentre giochi! Il cuscino lombare può essere spostato su e giù dalle cinture di coppia per adattarsi alla tua posizione comoda. LaPelle PU morbida premium accentata con fibra di carbonio, più confortevole e traspirante della pelle normale, offre altresì un’ammortizzazione e un supporto migliori come dormire sul materasso.

A tutto ciò bisogna aggiungere il cuscino del sedile di 8 cm di spessore realizzato in schiuma ad alta densità per una seduta comodissima. Lo schienale della sedia è reclinabile da 90 a 135 gradi, mentre il poggiapiedi retrattile ti fa rilassare come se stessi su un letto. Altezza regolabile di 8 cm. I braccioli imbottiti con collegamento potenziato possono essere regolati con precisione in una posizione comoda per rilassare le braccia. Le ruote sono fatte in modo che il pavimento non si danneggi e gli spostamenti siano silenziosi.

Oltre al gaming, può essere molto utile anche in ufficio o per lo smart working a casa, per chi passa tante ore del giorno al Pc. Quindi, un’offerta a tempo vantaggiosa per tutti: ora paghi la sedia da Gaming Massaggiante Soontrans solo 135,37 euro!

