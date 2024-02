Serverplan sconta del 50% i suoi piani VPS Hosting per i primi 3 mesi

Serverplan ha lanciato una promozione limitata che ti consente di risparmiare il 50% sulle prime tre mensilità dei suoi piani Server Virtuali (VPS Hosting). Fino al 29 febbraio, tutti i nuovi clienti potranno usufruire di questa offerta inserendo il codice promozionale “SUPERSERVER” al momento dell’acquisto.

Cos’è un VPS e cosa offre Serverplan

Il VPS è un hosting adatto a coloro che hanno esigenze particolari, tipiche di un server dedicato, ma al tempo stesso non vogliono rinunciare alla convenienza di una soluzione condivisa. Serverplan include diversi vantaggi in tutti i suoi piani VPS, vale a dire:

Storage SSD NVMe che assicura prestazioni elevate e tempi di caricamento rapidi per il tuo sito web

che assicura prestazioni elevate e tempi di caricamento rapidi per il tuo sito web Alta Affidabilità con un uptime garantito fino al 99.99% , puoi contare su un servizio stabile e affidabile

, puoi contare su un servizio stabile e affidabile Fatturazione mensile : nessun vincolo contrattuale a lungo termine, paghi solo per ciò che utilizzi

: nessun vincolo contrattuale a lungo termine, paghi solo per ciò che utilizzi Scalabilità risorse hardware: aumenta autonomamente le risorse del tuo server virtuale per gestire al meglio i picchi di traffico

risorse hardware: aumenta autonomamente le risorse del tuo server virtuale per gestire al meglio i picchi di traffico Tecnologia VMware vCloud e Octopus: massima flessibilità e controllo delle risorse direttamente dal pannello di controllo

massima flessibilità e controllo delle risorse direttamente dal pannello di controllo Cpanel e Plesk : hai la possibilità di scegliere il pannello di controllo più adatto alle tue esigenze

: hai la possibilità di scegliere il pannello di controllo più adatto alle tue esigenze Snapshot incluso : i tuoi dati sono al sicuro con un snapshot settimanale incluso nel prezzo

: i tuoi dati sono al sicuro con un snapshot settimanale incluso nel prezzo Migrazione gratuita: se hai già un server, gli specialisti Serverplan si occuperanno gratuitamente della migrazione dei dati

Serverplan offre anche un’assistenza h24 da parte di esperti specialisti e la possibilità di usufruire del servizio HA (High Availability), che garantisce la continuità del servizio in caso di guasti o malfunzionamenti. Che tu abbia bisogno di un ambiente di sviluppo virtuale, di testare nuovi software o di ospitare un sito web ad alto traffico, il Server VPS di Serverplan è la scelta ideale.

E per rendere ancora più conveniente la tua scelta, Serverplan offre una gamma di piani tariffari flessibili, adatti a tutte le esigenze e in offerta al 50% di sconto per le prime tre mensilità (i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa):

Starter a 8 euro al mese

a 8 euro al mese Standard a 13,50 euro al mese

a 13,50 euro al mese Professional a 21,5 euro al mese

a 21,5 euro al mese Business a 32,5 euro al mese

a 32,5 euro al mese Enterprise a 54,5 euro al mese

Approfitta dello sconto del 50% sulle prime tre mensilità e assicurati prestazioni elevate, affidabilità e supporto professionale con Serverplan. La promozione è disponibile soltanto per un periodo limitato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.