Sharp 32 pollici: qualità a prezzo RIDICOLO!

Nonostante la sete di grandezza, le TV da 32 sono senza dubbio prodotti molto versatili che possono essere posizionati in moltissimi ambienti. Alcuni le usano addirittura come monitor per PC o, ancora, sono scelte per le camerette dei bambini. Qualsiasi sia l’uso che intenderete farle fare, ecco la promo Amazon di oggi che sconta la TV 32 pollici Sharp 32FA2E del 12%. Il prezzo? Solo 149,90€!

Nella tv piccola c’è il vino buono!

Come detto in apertura, per molti la dimensione della TV conta. Per altri, in base agli utilizzi, è fondamentale trovare un giusto compromesso tra grandezza, prestazioni e qualità generale. I prodotti Sharp, da sempre, sono la sintesi perfetta di tutte queste caratteristiche.

Non è da meno il modello oggi in sconto: la Sharp da 32 pollici 32FA2E. Si tratta di una tv entry level da 32 pollici, perfetta per molti contesti, pienamente compatibile con tutti gli standard televisivi attuali. A bordo troviamo infatti sia il tuner digitale terrestre di ultima generazione che il tuner satellitare, 3 porte HDMI per la connessione a qualsiasi device oltre che 2 porte USB attraverso le quali riprodurre i nostri contenuti preferiti.

Il pennello a bordo di questa tv, così come le sue competitor, è da 720p: risoluzione perfetta per godere a pieno dei propri contenuti su questa diagonale. A bordo non troviamo un vero e proprio sistema operativo smart: per accedere alle app connesse sarà infatti necessario dotarsi di un player a parte. Visto il prezzo però era difficile aspettarsi qualcosa di diverso. Il lato positivo è il fatto che, in base alle preferenze dell’utente, potrete decidere a quale sistema operativo affidare la parte smart della TV Sharp 32 pollici di cui vi parliamo oggi.

Il prezzo? Arriva il punto succulento di questo device: servono solo 149,90€ per portarsi a casa questo gioiellino. La TV Sharp 32 pollici è infatti ribassata del 12% su Amazon quest’oggi. Approfitta subito dell’offerta e comprala adesso!

