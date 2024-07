Si, si può utilizzare Galaxy Ring con dispositivi non Samsung

Dopo mesi di rumor e voci di corridoio, Samsung ha lanciato il Galaxy Ring al secondo evento Unpacked dell’anno il 10 luglio. Tutto è stato svelato, anche il prezzo, salato, ma su un aspetto, davvero cruciale, Samsung è stata poco chiara. Galaxy Ring si può utilizzare solo con dispositivi Samsung, si o no? A ridosso dell’evento la risposta è stata subito no, ma pare invece che non è così. Galaxy Ring funziona con qualsiasi dispositivo Android.

La certezza sulla possibilità di utilizzare il dispositivo non solo con dispositivi Samsung ce l’ha data lo YouTuber Brandon M.Lee in un post su X che mostra chiaramente il processo di installazione dell’anello su un Nothing Phone. Basta semplicemente installare la app dedicata Galaxy Wearable e il gioco è fatto. Questo video contraddice quindi molte delle recensione iniziali del Galaxy Ring che parlavano di compatibilità esclusiva con i soli dispositivi Samsung. Tutto è bene quel che finisce bene quindi? Si, ma ci sono alcune limitazioni quando il dispositivo di riferimento dell’anello non è Samsung. E’ sempre Brandon M.Lee ad accertarlo: funzionalità avanzate come Find My Ring, Energy Score, Wellness Tips, and Galaxy AI sono esclusive per gli smartphone Samsung.

Al momento Galaxy Ring non ha ancora un prezzo per il mercato italiano, sappiamo però quanto costerà in Francia: ben 449 euro. Un costo molto elevato, ben più alto di molti smartwatch, anche Samsung, che offrono monitoraggi più avanzati. C’è di buono però che pare sia stata scongiurata la necessità di un abbonamento mensile per “sbloccare” tutte le funzioni avanzate e di base che siano.