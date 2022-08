Si torna a scuola: accesso a 41 lingue al 96% di sconto

Tra poche settimane gli studenti di tutta Italia torneranno tra i banchi, dopo tre mesi di vacanza. Per festeggiare il ritorno a scuola, Mondly – una tra le principali applicazioni per imparare le lingue online – ha attivato una speciale promozione al 96% di sconto. Per un periodo di tempo limitato puoi ottenere l’accesso a vita a Mondly Premium e sbloccare 41 lingue, Mondly AR e tanto altro a un prezzo speciale.

Mondly è come un insegnante tascabile, sempre al tuo fianco. Semplice, smart e intuitivo, si inserisce facilmente nella tua routine e rende l’apprendimento delle lingue un vero gioco da ragazzi. Che tu voglia recuperare il francese, imparare lo spagnolo, migliorare il tuo inglese o cimentarti in una lingua totalmente nuova – come il giapponese o il coreano – Mondly ti offre ben 41 opportunità tra cui scegliere.

Premiata sia come “App of the Year” da Facebook che come “Best of 2019” dall’Apple App Store, il metodo applicato da Mondly dice addio a faticose tecniche di memorizzazione a favore di lezioni pratiche e interattive seguite da madrelingua, con argomenti pratici, conversazioni nella vita reale, suggerimenti e feedback istantanei sulla pronuncia. Una tecnica che combina conversazione al riconoscimento vocale e lezioni brevi che ti permetteranno di parlare fluentemente più velocemente e facilmente rispetto alla concorrenza.

Con Mondly Premium avrai accesso a:

lezioni giornaliere rapide, quiz settimanali e sfide mensili;

rapide, quiz settimanali e sfide mensili; accesso completo a 41 diversi corsi di lingua, per un totale di 1320 combinazioni linguistiche;

a 41 diversi corsi di lingua, per un totale di 1320 combinazioni linguistiche; oltre 250 lezioni organizzate in argomenti pratici: dalla famiglia, al meteo, ai viaggi, allo sport, al cibo e molti altri;

organizzate in argomenti pratici: dalla famiglia, al meteo, ai viaggi, allo sport, al cibo e molti altri; 36 costruttori di vocabolario per imparare nuove parole velocemente e consolidare le tue conoscenze;

di vocabolario per imparare nuove parole velocemente e consolidare le tue conoscenze; oltre 50 conversazioni tra madrelingua;

tra madrelingua; funzioni grammaticali e tabelle di coniugazione per approfondire la tua comprensione della lingua;

e tabelle di coniugazione per approfondire la tua comprensione della lingua; accesso all’intera raccolta di oltre 2500 lezioni giornaliere, quiz settimanali e sfide mensili create dal 2015 ad oggi;

di oltre 2500 lezioni giornaliere, quiz settimanali e sfide mensili create dal 2015 ad oggi; oltre 300 lezioni specializzate con contenuti aziendali per il miglioramento personale e la formazione della forza lavoro;

specializzate con contenuti aziendali per il miglioramento personale e la formazione della forza lavoro; accesso gratuito a Mondly Kids , l’app per l’apprendimento delle lingue per bambini;

a Mondly Kids , l’app per l’apprendimento delle lingue per bambini; accesso gratuito alle 13 lezioni di Realtà Aumentata in Mondly AR per portare la tua esperienza di apprendimento al livello successivo

La promozione back to school con Mondly è disponibile ancora per poche ore: a questo link puoi ottenere l’accesso a Mondly Premium e tutte le sue funzionalità risparmiando ben il 96% di sconto rispetto al prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.