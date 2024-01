Sinner - Medvedev in streaming dall'estero: come vedere il match

È arrivato il momento della finale degli Australian Open 2024: Sinner – Medvedev è in programma alle 9.30 del 28 gennaio 2024 (ora italiana). La finale può essere guardata in diretta streaming su DAZN che sta trasmettendo tutte le partite più importanti del primo Slam dell’anno.

Per vedere Sinner – Medvedev in streaming dall’estero, invece, è necessario un piccolo accorgimento. Ricorrendo a una VPN, infatti, è possibile geolocalizzare il proprio IP, utilizzando un server italiano per l’accesso alla rete e evitando così i blocchi geografici all’accesso a DAZN.

Con questo semplice trucco è possibile guardare dall’estero la finale degli Australian Open 2024 e sostenere Jannik Sinner che sta scrivendo pagine importantissime della storia del tennis italiano. La VPN da usare per seguire Sinner – Medvedev in streaming dall’estero è NordVPN.

La VPN in questione, in questo momento, è attivabile con un costo di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto.

Sinner – Medvedev in streaming dall’estero: come vedere la partita

Per guardare Sinner – Medvedev in streaming dall’estero è sufficiente attivare NordVPN e scaricare l’app del servizio sul proprio dispositivo, per poi scegliere un server italiano per utilizzare la rete VPN, in modo da geolocalizzare il proprio IP. NordVPN è attualmente attivabile al costo di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Completato questo passaggio preliminare, basta accedere a DAZN per seguire in streaming Sinner – Medvedev. Il match è in programma alle 9.30 del 28 gennaio 2024 in Italia. Chi non ha un abbonamento a DAZN può attivare DAZN Start con un prezzo di 11,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

