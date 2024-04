Sistema Wi-Fi Mesh a meno di 50€: ecco la soluzione economica in sconto!

Chi l’ha detto che per avere una rete Wi-Fi Mesh è necessario spendere oltre 100€?! E se vi dicessi che serve poco meno della metà? Oggi vi parliamo della proposta Linksys che, di fatto, riscrive le regole del prezzo di questi prodotti. Il sistema Wi-Fi Mesh Linksys Velop con standard Wi-Fi 5 costa infatti solo 49,99€ grazie allo sconto Amazon del 38%. Si tratta di un sistema a due dispositivi in grado di coprire un massimo di 260 m². Si configurano in un baleno e migliorano una volta per tutte la tua rete Wi-Fi casalinga.

Ecco il sistema Wi-Fi Mesh migliore in rapporto qualità prezzo!

Quando si parla di Wi-Fi casalingo spesso si deve fare i conti con reti poco prestanti o che non coprono in modo capillare la propria casa. Per questa ragione, per migliorare la copertura internet in tutta la propria casa, la cosa migliore che si possa fare è quella di acquistare prodotti da affiancare al proprio router dell’operatore.

In questo modo, di fatto, si bypassa il problema e si ottiene, finalmente, una copertura Wi-Fi soddisfacente. Grazie agli ultimi prodotti tech lanciati negli anni, abbiamo finalmente la possibilità di creare una rete internet di buon livello, senza particolari problemi. Per farlo bisogna però affidarsi ad un sistema Wi-Fi Mesh.

Se fino a poco fa costavano molto, ad oggi finalmente esistono soluzioni di brand blasonati a prezzi più che concorrenziali. Ecco quindi il sistema Linksys Velop Wi-Fi 5 a due device in sconto oggi. Si tratta di un pack con due dispositivi a bordo facilissimi da configurare e che funzionano in modo perfetto.

Per configurarli è necessario collegare uno dei due con il cavetto ethernet al router del proprio operatore, scaricare l’app Linksys indicata in confezione e continuare la configurazione anche del secondo dispositivo. Il secondo, di fatto, funge da range extender, ma grazie alla tecnologia Wi-Fi Mesh, il sistema funzionerà in modo molto più efficiente rispetto ai vecchi sistemi tradizionali. Se pensi di aver bisogno di un extender quindi, molto meglio affidarsi a questo sistema Wi-Fi Mesh!

Oggi puoi avere il Linksys Velop a due device a soli 49,99€ grazie allo sconto Amazon del 38%. Migliora una volta per tutto la copertura Wi-Fi della tua casa approfittando di questa offerta Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.