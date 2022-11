Sky box: 3 mesi GRATIS di Sky TV e Netflix + Sky Cinema e decoder Sky Q a soli 38€

Sky box, ovverosia l’offerta dedicata ai nuovi clienti Sky che permette di vedere contenuti esclusivi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con gli show, le serie TV, i documentari dei due colossi dei meda, uno accanto all’altro nella home di Sky Q, è in vendita promozionale su Amazon. L’offerta, molto interessante, vi propone ben TRE mesi GRATIS di Sky TV e Netflix (con il piano Netflix Standard + Sky Cinema) e il decoder Sky Q a soli 38€. Trascorsi i primi 3 mesi prepagati, durante i quali sarà sempre possibile disdire l’abbonamento, sarà possibile scegliere se aderire ad una delle offerte scontate Sky Smart, un’altra combinazione di pacchetti o recedere con preavviso di 30 giorni senza costi, restituendo Sky Q.

Sky box, l’offerta Amazon nel dettaglio

Il pacchetto proposto su Amazon include Netflix piano Standard, HD 1080p, per la visione su due schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie. Poi, Sky Cinema, con oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e film Sky Original. Inoltre per i clienti con Sky Cinema, Paramount+ (del valore di 7,99€/mese) è senza costi aggiuntivi.

Incluso nel box il potente decoder Sky Q, il quale si connette subito ad internet e in pochi passi vi fa vedere subito i contenuti previsti dall’offerta scelta. Come anticipato prima, dopo i primi 3 mesi prepagati, durante i quali sarà sempre possibile disdire, l’abbonamento proseguirà al prezzo di listino di 48€/mese. In qualsiasi momento, sarà possibile scegliere se aderire ad una delle offerte scontate Sky Smart, scegliere un’altra combinazione di pacchetti o recedere con preavviso di 30 giorni senza costi, restituendo Sky Q.

Tutto chiaro? Per fruire al meglio del servizio vi basta avere una TV con ingresso HDMI, connessione internet via Wi-Fi o tramite cavo ethernet (velocità min. 10Mbps). L’offerta è riservata ai nuovi clienti Sky ed è sottoscrivibile una sola volta. Ricapitolando, comprando questo box avrete: TRE mesi GRATIS di Sky TV e Netflix (con il piano Netflix Standard + Sky Cinema) e il decoder Sky Q a soli 38€. Senza alcun obbligo di rinnovo, se non quello di restituire il decoder nel caso non voleste rinnovare la promozione. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.