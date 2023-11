Sky e Netflix insieme a meno di 15€ per il Black Friday più conveniente di sempre

Il Black Friday è arrivato anche in casa Sky. Intrattenimento Plus, con Sky TV e Netflix insieme, costa soli 14,90 euro al mese per 18 mesi: è il nuovo minimo storico per questo pacchetto. Inoltre, in occasione della promo del Black Friday, è possibile aggiungere il Cinema o lo Sport di Sky rispettivamente a 5€ e 10€ in più, con incluso un Buono Amazon da 50 euro. Anche in questo caso l’offerta rimane scontata per 18 mesi. È possibile attivare la nuova promo Sky online su questa pagina.

Intrattenimento Plus a 14,90€/mese: il Black Friday di Sky più conveniente di sempre

Il pacchetto Intrattenimento Plus include Sky TV e l’accesso all’intero catalogo di Netflix. Con Sky TV si possono guardare le produzioni Sky Original, gli show più amati dalle famiglie italiane, le serie TV italiane e internazionali, le news dall’Italia e dall’estero e un mondo di documentari.

Il piano di Netflix incluso è quello Base, che prevede la visione su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie in alta definizione. Volendo, è possibile eseguire l’upgrade a Netflix Premium in qualsiasi momento.

Gli utenti di Intrattenimento Plus hanno diritto all’accesso completo al catalogo della piattaforma streaming statunitense, che a partire dal 16 novembre si arricchirà dei primi episodi della stagione finale di The Crown (foto di copertina), una delle serie televisive più viste di sempre.

Intrattenimento Plus a 14,90 euro al mese per 18 mesi è attivabile su questa pagina. La promozione resterà valida fino al 27 novembre, poi il prezzo tornerà a salire.

