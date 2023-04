Sky e Netflix insieme a meno di 20 euro al mese: scopri come

Se sei un appassionato di cinema e di serie TV, non puoi perderti l’offerta che Sky ha pensato per te: Sky TV con Netflix + Sky Cinema con Paramount+ a soli 19,90 euro al mese invece di 48 euro per 18 mesi. Una promozione eccezionale che ti permette di avere il meglio dell’intrattenimento a un prezzo vantaggioso.

Scopri il meglio di Sky TV e Netflix con la nuova offerta

Con Sky TV e Netflix hai accesso ad un catalogo infinito di contenuti di qualità: le produzioni Sky Original, le serie TV più amate, gli show per tutta la famiglia, i documentari più interessanti e le news più aggiornate. E ancora, Netflix con tutte le sue funzionalità e i suoi contenuti esclusivi: serie TV, film, documentari e programmi per bambini e ragazzi.

Con Sky Cinema e Paramount+ hai invece il meglio del cinema italiano e internazionale: oltre 200 prime visioni l’anno, le saghe più famose, i film d’autore e i classici intramontabili. E in più, puoi goderti anche le produzioni originali di Paramount+, come The Handmaid’s Tale, Yellowstone e The Stand.

Tutto questo lo puoi vedere su Sky Q, il decoder intelligente che ti offre la massima qualità audiovisiva e la possibilità di guardare i tuoi programmi preferiti su tutti i tuoi dispositivi, anche in streaming con l’app Sky Go.

Se hai già un account Netflix, puoi collegarlo a Intrattenimento plus e spostare il pagamento in fattura Sky. Le tue credenziali Netflix rimarranno invariate, così come i tuoi profili e le tue impostazioni. Se non hai ancora un account Netflix, puoi crearlo facilmente dopo aver acquistato Intrattenimento plus.

Non lasciarti scappare questa occasione unica: attiva subito l’offerta Sky TV con Netflix + Sky Cinema con Paramount+ a soli 19,90 euro al mese invece di 48 euro per 18 mesi. Affrettati, l’offerta è valida ancora per poco.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.