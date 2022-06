Sky, 5 film da non perdere a giugno 2022

Sky (e la sua piattaforma NOW) danno il via a un giugno 2022 all’insegna della tensione, mettendo in palinsesto due film che potrebbero attirare gli appassionati del genere thriller/slasher. Ma c’è anche qualche novità interessante tra commedie e film d’animazione.

Quali sono, allora, i migliori film su Sky a giugno 2022? Di seguito ne abbiamo raccolti cinque che non dovreste lasciarvi sfuggire.

I migliori film su Sky a giugno 2022

Dal prequel de I Soprano al più recente capitolo sul terrificante Michael Myers, ecco le pellicole da tenere in considerazione questo mese.

Paw Patrol – Il Film

Iniziamo con un contenuto che potrebbe rendere felici i più piccoli, ovvero il film di Paw Patrol, serie animata incentrata su sei cuccioli eroici. La pellicola ruota sempre intorno a Ryder, protagonista del cartone animato, che viene chiamato insieme ai suoi fidati amici dalla cagnolina Liberty ad Adventure City, al fine di fermare il sindaco Humdinger che ha l’obiettivo di trasformare la frenetica metropoli in uno stato di caos. Il film d’animazione è disponibile dal 5 giugno.

L’Uomo nel Buio – Man In The Dark

L’8 giugno viene introdotto nel catalogo un thriller che potrebbe appassionare tutti gli amanti del genere, carico di suspense e di atmosfere soffocanti. La storia è incentrata su un gruppo di rapinatori decisi a derubare un non vedente che vive da solo. Una preda facile, si potrebbe pensare. E invece la mossa si rivela l’errore più grande della loro vita. Un film da guardare rigorosamente a luci spente.

I Molti Santi Del New Jersey

Il prequel de I Soprano, famosa serie degli ultimi anni, è disponibile dal 15 giugno. Il film che si posiziona prima dello show, soprattutto per i fan del titolo originale, non è stato un capolavoro, ma coloro che non hanno avuto la possibilità di vederlo potranno recuperarlo su Sky. La sceneggiatura pare non sia stata sempre in grado di valorizzare il personaggio di Tony, quindi si tratta di un film consigliato solo ai fan della serie. Tutti gli altri possono benissimo guardare altrove.

L’arminuta

Il 19 giugno è il turno del film tratto dal bestseller di Donatella Di Pietrantonio. L’arminuta racconta la storia di una bambina che viene restituita a una famiglia a cui non sapeva di appartenere, nell’estate del 1975. La piccola vedrà quindi la sua vita improvvisamente stravolta, ma soltanto il tempo le rivelerà la verità.

Halloween Kills

Uno dei capisaldi del genere slasher si presenta nella programmazione Sky di giugno 2022 con l’ultimo film della serie, Halloween Kills. Un capitolo che conferma la bontà del nuovo percorso, dopo alcuni tentativi non del tutto riusciti negli anni precedenti. Questo secondo episodio della nuova trilogia non soltanto riesce a migliorare quanto fatto dal già ottimo predecessore, ma spiana anche il terreno a quello che dovrebbe essere l’ultimo lungometraggio. Disponibile dal 24 giugno.

A proposito delle pellicole in uscita questo mese, ecco i migliori film Netflix di giugno 2022.