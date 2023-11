Sky Glass al minimo storico: il TV di Sky è in offerta per il Black Friday (fino a -400€)

Tra le offerte del Black Friday di Sky c’è spazio anche per Sky Glass. Lo Smart TV della Pay TV è ora protagonista di uno sconto mai visto che consente l’acquisto al minimo storico in un’unica soluzione o anche l’abbonamento agli abbonamenti a prezzo scontato proposti da Sky.

Per chi sceglie l’acquisto in un’unica soluzione, Sky Glass è disponibile con un massimo di 400 euro di sconto. La promozione in questione, infatti, consente l’acquisto della versione da 43 pollici al prezzo di 497 euro (-200 euro) oppure della versione da 55 pollici al prezzo di 745 euro (-250 euro). C’è anche la versione da 65 pollici che viene proposta a 893 euro (-400 euro).

Sky Glass è acquistabile anche con pagamento rateale (in 12 o 48 rate ma senza sconto) e, per i nuovi clienti Sky, va abbinato a un nuovo abbonamento Sky, con possibilità di scegliere Sky TV + Netflix a 14,90 euro al mese e di aggiungere Sky Cinema (+5 euro) e/o Sky Sport (+10 euro) per avere un Buono Amazon da 50 euro in regalo.

Per accedere alle offerte è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Sky, tramite il link qui di sotto.

Sky Glass a prezzo scontato per il Black Friday

Ricapitoliamo l’offerta Sky per il Black Friday: Sky Glass è acquistabile a:

497 euro per la versione da 43 pollici , con 200 euro di sconto

per la versione da , con 200 euro di sconto 745 euro per la versione da 55 pollici , con 250 euro di sconto

per la versione da , con 250 euro di sconto 893 euro per la versione da 65 pollici, con 400 euro di sconto

Tutte le versioni di Sky Glass sono acquistabili anche con pagamento rateale. Per accedere alle offerte è necessario, per i nuovi clienti Sky, attivare un abbonamento. Sfruttando le promozioni del Black Friday è possibile scegliere:

Sky TV + Netflix al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi

al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi aggiungendo Sky Cinema (+5 euro) e/o Sky Sport (+10 euro) si riceve un Buono Amazon da 50 euro

Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

